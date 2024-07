Résultat des législatives 2024 à Autun : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Dynamique électorale à Autun : une analyse socio-démographique

Comment les habitants d'Autun peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 16,0%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (42,01%) met en relief le poids des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (37,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 4 481 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,72% et d'une population immigrée de 10,92% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Autun mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,67% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.