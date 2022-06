Résultat des législatives à Épinac - Election 2022 (71360) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Épinac

Le résultat des élections législatives 2022 à Épinac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Saône-et-Loire

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Épinac Rémy Rebeyrotte (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,74% 28,43% Sandrine Baroin (Ballotage) Rassemblement National 25,59% 33,89% Richard Beninger Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 15,97% Charles Landre Les Républicains 10,46% 4,76% Anne Bigot Reconquête ! 4,10% 6,44% Muriel Berthelier Ecologistes 3,81% 2,66% Julie Lucotte Divers extrême gauche 1,62% 2,10% France Robert Droite souverainiste 1,50% 5,74% Participation au scrutin Circonscription Épinac Taux de participation 49,97% 43,69% Taux d'abstention 50,03% 56,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% 1,37% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,82% Nombre de votants 40 554 730

Le résultat de la législative à Épinac est tombé. La représentante Rassemblement National arrive en première position chez les 1671 électeurs inscrits dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire et résidant à Épinac. Le taux d'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire atteint 56% (941 non-votants). Ces données ne représentent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire : 126 autres communes contribuent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Sandrine Baroin a amassé 34% des suffrages au sein de la ville. Elle devance Rémy Rebeyrotte (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Richard Beninger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent respectivement 28% et 16% des voix.

