18:47 - Quel verdict pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Épinay-sur-Seine ?

Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le 10 avril dernier si le premier tour de la présidentielle s'était limitée à Épinay-sur-Seine, l'Insoumis ayant cumulé 56,4% des suffrages dans la cité. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,95% et 0,87% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 59,22% à Épinay-sur-Seine pour ces légilsatives.