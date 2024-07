Résultat des législatives 2024 à Enghien-les-Bains : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Démographie et politique à Enghien-les-Bains, un lien étroit

Quel impact aura la population d'Enghien-les-Bains sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,09% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 38,54%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,50% et d'une population étrangère de 8,64% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,25% à Enghien-les-Bains, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.