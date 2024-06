Résultat des législatives à Équihen-Plage : l'élection 2024 en direct

12:05 - Taux de participation lors des élections législatives à Équihen-Plage : les enseignements

Au cours des dernières années, les 2 641 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 2 169 inscrits sur les listes électorales à Équihen-Plage, 49,98% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 48,76% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,02% au premier tour et seulement 60,07% au second tour. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour.