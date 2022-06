Résultat de la législative à Ermont : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Ermont dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ermont sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - À Ermont, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute un écho à Ermont ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La Nupes est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%. Au premier tour de la dernière présidentielle, à Ermont, Jean-Luc Mélenchon remportait la meilleure place avec 32,09% des voix, devant Emmanuel Macron à 29,65%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 13,65% et Éric Zemmour à 6,39%. 14:30 - À Ermont, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Ermont, l'une des clés des législatives 2022 sera l'abstention. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 31,26% dans l'agglomération, contre une abstention de 25,39% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien et ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient notamment capables d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants d'Ermont. 11:30 - À Ermont, les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives seront un élément clé Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2017, au moment des élections législatives, sur les 19 080 personnes en âge de voter à Ermont, 45,91% étaient allées voter au premier tour, contre une participation de 37,95% pour le second tour. Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. 09:30 - Quelques données clés pour les législatives 2022 à Ermont A l'occasion de ces législatives, la ville d'Ermont dispose d'une dérogation rendant possible la clôture des bureaux de vote à 19 heures au lieu de 18 heures dans certaines villes. Un décalage heureux pour certains votants qui auraient du mal à faire leur choix sur les 9 candidats qui postulent dans la seule circonscription qui concerne le territoire.

Résultat des élections législatives 2022 à Ermont

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ermont comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Fréderic Georjon Reconquête ! Karine Lacouture Nouvelle union populaire écologique et sociale Naïma Moutchou Ensemble ! (Majorité présidentielle) Grégory Berthault Ecologistes Patrick Boullé Les Républicains Régis Macé Rassemblement National Cindy Tucci Ecologistes Marie-Françoise L'Hommedet Divers extrême gauche Alain Poupard Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Ermont : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Ermont (95) à la mi-juin ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 32,1% des voix au premier tour à Ermont. Le candidat de La France Insoumise avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 29,7% et 13,7% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été écarté, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en réunissant 71,8% des votes face à Marine Le Pen (28,2%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ?