Au Plessis-Bouchard, le niveau d'abstention constitue l'un des critères clés du scrutin législatif 2024. Dans l'agglomération, 26,9% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,66% au premier tour et 49,83% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,95% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 23,84% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des ménages est susceptible de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens du Plessis-Bouchard (95130).

17:29 - Comprendre l'électorat du Plessis-Bouchard : un regard sur la démographie locale

A la mi-journée des législatives, Le Plessis-Bouchard foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27,79% de cadres supérieurs pour 8 393 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 584 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 599 foyers fiscaux. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,32% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les 581 résidents étrangers, représentant 6,87% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 48,98% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 351,78 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. En résumé, au Plessis-Bouchard, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.