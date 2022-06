Résultat de la législative à Évin-Malmaison : 2e tour en direct

19/06/22 17:21

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Évin-Malmaison sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Évin-Malmaison. En direct 17:21 - À Évin-Malmaison, la candidature Rassemblement National en tête Le 12 juin dernier pour le premier tour, les habitants d'Évin-Malmaison ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a amassé 52,86% des voix. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à dans l'ordre 23,0% et 12,87% des voix. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Évin-Malmaison Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? La semaine dernière, 38,83% des personnes aptes à voter à Évin-Malmaison s'étaient rendues aux urnes. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 3421 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 69,26% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 69,54% au premier tour, soit 2379 personnes. 10:30 - On vote à Évin-Malmaison pour la seconde manche des élections législatives Si jamais vous êtes toujours dans le doute concernant les prétendants finalistes de ce 2ème volet dans l'unique circonscription d'Évin-Malmaison, prenez le temps de consulter les programmes. Les 3 bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Évin-Malmaison - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Évin-Malmaison aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Marine Le Pen Rassemblement National Marine Tondelier Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Évin-Malmaison - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Évin-Malmaison

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Évin-Malmaison Marine Le Pen (Ballotage) Rassemblement National 53,96% 52,82% Marine Tondelier (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,43% 23,06% Alexandrine Pintus Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,32% 12,86% Anne-Sophie Taszarek Union des Démocrates et des Indépendants 3,51% 3,58% Léa Caron Ecologistes 1,78% 1,67% Dominique Gai Divers extrême gauche 1,51% 1,67% Lahcen Raïss Divers 1,41% 2,28% Maxime Legrand Parti radical de gauche 1,38% 1,45% Gautier Weinmann Divers 0,70% 0,61% Participation au scrutin Circonscription Évin-Malmaison Taux de participation 42,60% 38,83% Taux d'abstention 57,40% 61,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 0,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77% 0,53% Nombre de votants 40 114 1 331

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Évin-Malmaison. C'est la représentante Rassemblement National qui a rassemblé le plus de voix de la part des 3428 électeurs d'Évin-Malmaison inscrits dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais. Marine Le Pen a enregistré 53% des suffrages au sein de la commune. En 2e place, Marine Tondelier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 23% des suffrages. Quant à elle, Alexandrine Pintus (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 13% des voix. Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription atteint 61% (2 097 non-votants). Ce résultat ne concerne présentement que le vote d'Évin-Malmaison. Les habitants de 13 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais.

Législatives 2022 à Évin-Malmaison : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales d'Évin-Malmaison (62) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 47,17% des suffrages au premier tour à Évin-Malmaison. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22,88% et 15,85% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Évin-Malmaison gratifiée de 64,55% des votes, laissant ainsi à Emmanuel Macron 35,45% des voix. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?