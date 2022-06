Résultat de la législative à Évin-Malmaison : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Évin-Malmaison sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Sur qui vont se diriger les supporters de gauche à Évin-Malmaison ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 22,88% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Évin-Malmaison il y a deux mois. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 1,41% et 1,19% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 25,48% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Évin-Malmaison. 16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Évin-Malmaison ? Marine Le Pen avait atteint la meilleure place à la dernière élection à Évin-Malmaison avec 47,17% des suffrages, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 22,88%, devant Emmanuel Macron à 15,85% et Fabien Roussel à 3,15%. Les dynamiques nationales des dernières semaines chambouleront probablement la situation à Évin-Malmaison ce dimanche. Et pour rappel, le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. 14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Évin-Malmaison À Évin-Malmaison, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des familles cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens d'Évin-Malmaison (62141). En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 69,26% au sein de la localité. La participation était de 69,54% au premier tour, soit 2 379 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - À Évin-Malmaison, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément clé Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2017, durant les élections législatives, 61,28% des inscrits sur les listes électorales d'Évin-Malmaison avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 58,12% au second tour. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Évin-Malmaison 9 candidats s'opposent dans l'unique circonscription d'Évin-Malmaison ce dimanche 12 juin, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un niveau de postulants au niveau des autres circonscriptions. Et les 3421 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 3 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce premier tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Évin-Malmaison

Les élections législatives 2022 auront lieu à Évin-Malmaison comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Léa Caron Ecologistes Dominique Gai Divers extrême gauche Gautier Weinmann Divers Maxime Legrand Parti radical de gauche Marine Le Pen Rassemblement National Marine Tondelier Nouvelle union populaire écologique et sociale Lahcen Raïss Divers Anne-Sophie Taszarek Union des Démocrates et des Indépendants Alexandrine Pintus Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Évin-Malmaison : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales d'Évin-Malmaison (62) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 47,17% des suffrages au premier tour à Évin-Malmaison. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22,88% et 15,85% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Évin-Malmaison gratifiée de 64,55% des votes, laissant ainsi à Emmanuel Macron 35,45% des voix. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?