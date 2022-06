Résultat de la législative à Feurs : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Feurs sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - À Feurs, des sondages tout aussi parlants ? Les tendances nationales des dernières heures se répercuteront probablement sur les législatives à Feurs dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Lors du dernier scrutin, à Feurs, Emmanuel Macron terminait en première position au 1er round de l'élection présidentielle avec 31,18% des voix, devant Marine Le Pen à 24,25%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 14,06% et Éric Zemmour, quatrième avec 8,74%. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives 2022 à Feurs Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Feurs, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 29,13% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 27,33% au premier tour. Les préoccupations liées à un retour en force de l'épidémie de covid seraient par exemple susceptibles de pousser les citoyens de Feurs (42110) à se désintéresser du scrutin. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Feurs ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. L'analyse des rendez-vous électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, 5 543 personnes en capacité de participer à une élection à Feurs avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 48,22%). Le taux de participation était de 42,13% pour le round deux. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives à Feurs On vote déjà depuis ce matin à Feurs et il y a encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Feurs

Les élections législatives 2022 auront lieu à Feurs comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Loire

Tête de liste Liste Yves Petiot Divers extrême gauche Grégoire Granger Rassemblement National Julien Borowczyk Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie-Paule Olive Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Taite Les Républicains Catherine Briaut Ecologistes Marie-Belle Robinot Droite souverainiste Jacqueline Marcuccilli Divers extrême gauche Maylis Perrot Reconquête !

Législatives 2022 à Feurs : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Feurs (Loire) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Feurs, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le fondateur de La France Insoumise avaient obtenu 24% et 14% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Feurs avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 58% des votes, laissant donc 42% des voix à Marine Le Pen. Les habitants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?