Résultat de la législative à Feyzin : en direct

12/06/22 17:20

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Feyzin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:20 - Les grandes tendances des sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Feyzin ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Feyzin. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Feyzin cette fois, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 31,01% des suffrages. Derrière, arrivait Marine Le Pen à 24,5%, puis Emmanuel Macron à 22,89% et Éric Zemmour à 7,42%. 14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Feyzin La participation constituera incontestablement l'une des clés des législatives 2022 à Feyzin. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 6 424 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 64,41% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 71,28% au premier tour, soit 4 579 personnes. Le conflit ukrainien et ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Feyzin. 11:30 - À Feyzin, le score de l'abstention lors des élections législatives sera un élément essentiel Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 63,31% au premier tour au niveau de Feyzin, à comparer avec un taux d'abstention de 58,31% pour le deuxième round. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts un peu plus tardivement à Feyzin Bienvenue dans ce direct où nous suivrons les jalons de cette première étape des élection législatives 2022 à Feyzin, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. On compte 11 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de premier tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Feyzin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 14ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Damien Monchau Rassemblement National Mokrane Kessi Divers centre Olivier Minoux Divers extrême gauche Camila Salmi Ecologistes Farid Omeir Divers Yalcin Ayvali Divers Delphine Palluy Ecologistes Bruno Attal Reconquête ! Idir Boumertit Nouvelle union populaire écologique et sociale Yves Blein Ensemble ! (Majorité présidentielle) Martin Egron Droite souverainiste

Législatives 2022 à Feyzin : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Feyzin prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des députés français qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Au moment de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 31,0% des voix au premier tour à Feyzin, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La fille du fondateur du Front National et celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avaient obtenu 24,5% et 22,9% des suffrages. Les résultats nationaux avaient toutefois obligé les électeurs de Feyzin à jeter leur dévolu sur un nouveau candidat pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour en décrochant 56,4% des suffrages face à Marine Le Pen (43,6%).