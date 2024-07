Résultat des législatives 2024 à Irigny : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat d'Irigny : un regard sur la démographie locale

La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Irigny contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 9,15% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Avec 45,56% de population active et une densité de population de 970 hab/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 922 euros/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 386 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,23%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,79%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Irigny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,67% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.