17:57 - Corbas : enjeux locaux et perspectives électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Corbas se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 932 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 961 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 18,3% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 22,52% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Corbas forme une communauté diversifiée, avec ses 344 résidents étrangers, soit 3,08% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 487 euros par an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Corbas s'inscrit dans l'histoire de la France.