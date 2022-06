Résultat des législatives à Flesselles - Election 2022 (80260) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Flesselles

Le résultat des élections législatives 2022 à Flesselles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Somme

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier round de l' élection législative à Flesselles. Dans la 4ème circonscription de la Somme, les 1626 électeurs de Flesselles ont désigné la candidature Rassemblement National. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 226 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Flesselles. Jean-Philippe Tanguy a enregistré 30% des voix au niveau de la ville. Jean-Claude Leclabart (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Elodie Héren (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 29% et 19% des votes. La participation représente 46% des habitants enregistrés sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de la Somme.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Flesselles Jean-Philippe Tanguy Rassemblement National 32,45% 30,29% Jean-Claude Leclabart Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,10% 29,32% Elodie Héren Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,32% 18,53% Vincent Jacques Les Républicains 14,50% 12,03% Jacques Maguin Reconquête ! 3,01% 2,49% Guy Vitoux Divers extrême gauche 1,88% 2,77% Dany Serreau Ecologistes 1,73% 0,69% Rachèle Delgove Droite souverainiste 1,63% 3,46% Adam Makowski Droite souverainiste 0,38% 0,41% Participation au scrutin Circonscription Flesselles Taux de participation 50,67% 45,51% Taux d'abstention 49,33% 54,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33% 1,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,41% Nombre de votants 43 131 740

Législatives 2022 à Flesselles : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 33% des voix au premier tour à Flesselles, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 31% et 15% des voix. Le choix des administrés de Flesselles était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (52% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 48% des suffrages. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 2 066 votants de Flesselles seront amenés à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.