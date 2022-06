Résultat de la législative à Fleury-Mérogis : en direct

12/06/22 10:59

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fleury-Mérogis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:58 - Fleury-Mérogis bénéficie d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Les éléments de contexte de ces législatives à Fleury-Mérogis sont simples : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription qui met à l'affiche 12 candidats. Un niveau supérieur à celui du reste du pays. Les votants auront jusqu'à 20 heures dans la soirée pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été décalé dans la commune pour comprimer l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Fleury-Mérogis

Les élections législatives 2022 auront lieu à Fleury-Mérogis comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Sandrine Bellon Divers Nicolas de Boishue Les Républicains Sabrine Azzouni Régionaliste Mustapha Zaoui Ecologistes Nadia Carcasset Ensemble ! (Majorité présidentielle) Monique Leclerc Divers extrême gauche Hanna Rehab Ecologistes Stephane Camus Divers droite Claudine Cormier Ecologistes Inès Vera-Fontano Reconquête ! Marie Godier Rassemblement National Antoine Léaument Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Fleury-Mérogis : les enjeux

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 41.6% des voix au premier tour à Fleury-Mérogis, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avaient obtenu 23.1% et 16.0% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 53.2% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 46.8% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ? Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Fleury-Mérogis (Essonne) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ?