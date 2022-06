Résultat de la législative à Font-Romeu-Odeillo-Via : 2e tour en direct

En direct

18:48 - La 2e marche à Font-Romeu-Odeillo-Via pour les Insoumis Avec un score de 25,26% des suffrages au 1er tour à Font-Romeu-Odeillo-Via, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième round des législatives. Son représentant a donc son importance aujourd'hui. Mais ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 19,59%, 4,17%, 1,94% et 1,26% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC partait donc avec un potentiel théorique de 26,96% à Font-Romeu-Odeillo-Via pour ces légilsatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Font-Romeu-Odeillo-Via ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone ont tendance à masquer des réalités locales complexes, comme par exemple à Font-Romeu-Odeillo-Via. Avec 38,7% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Font-Romeu-Odeillo-Via le 12 juin dernier pour le premier tour de l'élection législative. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National recueillent dans l'ordre 25,26% et 18,76% des suffrages.

13:30 - La grande inconnue de ces législatives à Font-Romeu-Odeillo-Via reste l'abstention Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au second round contre 44,6% en 2012. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins précédents. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 41,38% des inscrits sur les listes électorales de Font-Romeu-Odeillo-Via avaient pris part au scrutin au second tour, ce qui représentait 586 votants sur les 1428 habitants en âge de voter.