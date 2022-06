Résultat de la législative à Fontaine-lès-Dijon : en direct

17:12 - À Fontaine-lès-Dijon, des sondages aussi révélateurs ?

Les mouvements nationaux des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Fontaine-lès-Dijon ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Fontaine-lès-Dijon cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 38,72% des suffrages. En seconde position, se hissait Marine Le Pen à 14,72%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,51% et Éric Zemmour à 10,1%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche 27,85% des voix à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.