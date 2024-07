Résultat des législatives 2024 à Asnières-lès-Dijon (21380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Asnières-lès-Dijon, qui va récupérer les 19% de la gauche ? Le Front populaire qui a émergé cette fois a accumulé les votants des élections législatives, avec plus de 28% au niveau de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Asnières-lès-Dijon, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19% des votes dans la commune. Un score en hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point).

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Asnières-lès-Dijon ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces législatives à l'échelle locale. Si on se penche sur la progression du RN qui ressort des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de 15 points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà long. La part d'électeurs conquis par la formation politique à Asnières-lès-Dijon s'élève par ailleurs à 15 points en 2 ans. De quoi prévoir une installation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste il y a deux ans Le résultat de l'élection de 2022 peut aussi sembler un précédent à décortiquer au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des élections législatives à l'époque, Didier Martin l'emportait déjà au premier tour dans la ville d'Asnières-lès-Dijon, obtenant 38,32% des votes sur place. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Didier Martin (LREM) finalement en tête localement, avec 67,57%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,43%.

20:05 - À Asnières-lès-Dijon, les résultats des législatives aussi parlants aujourd'hui ? Didier Martin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a engrangé 33,64% des suffrages à Asnières-lès-Dijon dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du premier tour des élections législatives. En 2e position, Cyline Humblot-Cornille (Rassemblement National) récupérait 29,16%. A la troisième place, Océane Godard (Front populaire) recevait 19% des votants. La tête de la course était notamment différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Océane Godard qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 29,16% devant Didier Martin avec 27,48% et Cyline Humblot-Cornille avec 25,77%. Un résultat qui changera certainement le visage du deuxième tour dans la zone.

19:21 - À Asnières-lès-Dijon, la participation du 1er tour surpasse celle des européennes Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? À Asnières-lès-Dijon, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 a atteint 25,46%, moins élevé que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 39,63% des électeurs d'Asnières-lès-Dijon (21) avaient en effet boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 41,89% pour le scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Asnières-lès-Dijon À Asnières-lès-Dijon, l'abstention constitue l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de votants à Asnières-lès-Dijon pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 74,54%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,26% au premier tour et 52,69% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Asnières-lès-Dijon aujourd'hui ? Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,5% au niveau de la commune, à comparer avec un taux de participation de 84,68% au premier tour, ce qui représentait 846 personnes. Le désir de faire valoir ses droits serait de nature à inciter les électeurs d'Asnières-lès-Dijon à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les données démographiques d'Asnières-lès-Dijon révèlent les tendances électorales Dans les rues d'Asnières-lès-Dijon, le scrutin est en cours. Avec ses 42,99% de cadres pour 1 317 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 71 entreprises, Asnières-lès-Dijon permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 19,62% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 24,87% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 22,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 42,61% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 810,07 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Asnières-lès-Dijon incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.