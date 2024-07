Résultat des législatives 2024 à Talant : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Talant : ce qu'il faut retenir

Dans la ville de Talant, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 2334 habitants par km² et 39,87% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 13,73% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives sur le travail. Le taux de familles détenant au moins une voiture (76,35%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 4 073 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,56% et d'une population immigrée de 11,69% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Talant mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,47% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.