En direct

22:55 - À Ahuy, qui vont retenir les électeurs de gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a obtenu 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 19,52% des votes à Ahuy. Un score plus élevé par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus).

20:58 - La forte progression du Rassemblement national à Ahuy Le score obtenu par le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Ahuy ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Ahuy pour Ensemble au second tour ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être une chance de s'imposer. Avec 15,73% à Ahuy, le Rassemblement national était en revanche devancé par les 34,27% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives à l'époque. Ahuy se tournera d'ailleurs encore vers Didier Martin au second tour, finalement en tête localement avec 69,43%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,57%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche A en croire les projections des sondeurs communiquées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait rafler moins de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance de la gauche pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques des territoires. Au soir du 1er round de la législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens d'Ahuy ont plébiscité Cyline Humblot-Cornille (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 37,5% des bulletins de vote. Didier Martin (Majorité présidentielle) et Océane Godard (Nouveau Front populaire) suivaient avec respectivement 25,21% et 19,52% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Océane Godard qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 29,16% devant Didier Martin avec 27,48% et Cyline Humblot-Cornille avec 25,77%. Le classement du second tour s'annonce donc comme assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - La participation scrutée attentivement à Ahuy Au cours des dernières années, les 1 613 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Ahuy, le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 était de 76,74%, plus élevé de 13 points que celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 63,1% des personnes en capacité de participer à une élection à Ahuy avaient effectivement pris part à l'élection, contre un taux de participation de 57,57% pour les européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives à Ahuy À Ahuy, l'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le niveau de participation. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Ahuy était de 76,74%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,09% au premier tour et 48,92% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 81,13% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 76,82% au second tour, soit 981 personnes. La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN pourrait en effet modifier les décisions que prendront les électeurs d'Ahuy.

17:29 - Élections législatives à Ahuy : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues d'Ahuy, le scrutin est en cours. Avec ses 1 584 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 193 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 973 foyers fiscaux. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,92% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 36,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 54,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1913,71 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Ahuy, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.