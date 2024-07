Résultat des législatives 2024 à Messigny-et-Vantoux (21380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Messigny-et-Vantoux, qui va faire main basse les voix de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, le bloc a récolté plus de 28% des votes au niveau national alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Messigny-et-Vantoux, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 16,09% des votes dans la localité. Il a donc amélioré le score de la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 21 points à Messigny-et-Vantoux Le résultat de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Un niveau de plus devrait être effacé ce dimanche soir.

20:29 - Des législatives positives pour le clan macroniste il y a deux ans Il s'agit dorénavant de savoir si l'évolution des scores au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou non. Avec 40,78% à Messigny-et-Vantoux, le binôme La République en Marche était également gagnant par les votants de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription de la Côte-d'Or. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote laissant encore le binôme La République en Marche finir gagnant, avec 70,52%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,48%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Messigny-et-Vantoux Le dimanche 30 juin 2024, les habitants de Messigny-et-Vantoux ont préféré Didier Martin (Ensemble pour la République), à qui ils ont accordé 35,55% des suffrages. Un score qui lui a permis de ressortir devant Cyline Humblot-Cornille (Rassemblement National) et Océane Godard (Front populaire) avec 33,61% et 16,09% des électeurs. Les votants de Messigny-et-Vantoux n'avaient d'ailleurs pas prononcé le même verdict que ceux de la 1ère circonscription de la Côte-d'Or. Océane Godard y devançait ses adversaires, avec cette fois 29,16% devant Didier Martin avec 27,48% et Cyline Humblot-Cornille avec 25,77%.

19:21 - La participation étudiée dans le détail à Messigny-et-Vantoux Au cours des élections passées, les 1 728 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. À Messigny-et-Vantoux, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 19,84%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 228 personnes en âge de voter à Messigny-et-Vantoux, 32,49% étaient en effet restées chez elles. Le taux d'abstention était de 40,00% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Messigny-et-Vantoux ? Le taux de participation constitue incontestablement l'un des critères importants de ce scrutin législatif 2024. 19,84% des électeurs de Messigny-et-Vantoux ne sont pas allés voter lors du premier tour des élections législatives 2024. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 16,72% dans la commune. L'abstention était de 13,84% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 représentait 40,26% au premier tour et 42,24% au deuxième tour. Les incitations à contrer l'extrême-droite seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Messigny-et-Vantoux (21380).

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Messigny-et-Vantoux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Messigny-et-Vantoux mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influer sur les résultats des législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 13,31% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 32,55% de plus de 60 ans. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 31,88%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,07%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,81%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,51%), témoigne d'une population instruite à Messigny-et-Vantoux, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.