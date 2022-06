Résultat de la législative à Fontenay-aux-Roses : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Fontenay-aux-Roses dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fontenay-aux-Roses sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Fontenay-aux-Roses ? Emmanuel Macron avait glané la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Fontenay-aux-Roses avec 32,92% des suffrages, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 29,53%, surclassant Marine Le Pen à 9,28% et Yannick Jadot à 6,98%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les indications nationales des dernières heures changeront sans doute cette donne et donc le résultat des législatives à Fontenay-aux-Roses. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Fontenay-aux-Roses À Fontenay-aux-Roses, l'une des grandes inconnues des législatives sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. La crainte d'une résurgence de la pandémie de covid pourrait en effet détourner l'attention des citoyens de Fontenay-aux-Roses (92260) du vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 72,65% des électeurs de l'agglomération, contre un taux de participation de 77,87% au premier tour, ce qui représentait 11 497 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Fontenay-aux-Roses en 2017 ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, lors des législatives, le taux de participation avait atteint 51,67% au premier tour des votants de Fontenay-aux-Roses, contre une participation de 42,96% pour le tour deux. 09:30 - On votera plus tard pour ces législatives à Fontenay-aux-Roses Pour ces élections législatives à Fontenay-aux-Roses, les 17 bureaux de vote (de Preau Elementaire du Parc à Preau Maternelle des Pervenches) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 20 heures, pour débuter le dépouillement. Un horaire sensiblement décalé en comparaison de l'heure de clôture dans la plupart des communes (18 ou 19 heures). Ce sont 12 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Fontenay-aux-Roses

Les élections législatives 2022 auront lieu à Fontenay-aux-Roses comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine

Tête de liste Liste Marc Thomas Rassemblement National Cathy Thomas Nouvelle union populaire écologique et sociale Yann Bernard Divers extrême gauche Benoit Blot Les Républicains Florent Noblet Reconquête ! Céline Gaben Droite souverainiste Kamel Ghaleb Divers Laurent Vastel Union des Démocrates et des Indépendants Guillaume Prevel Ecologistes Hayat Bakhti Ecologistes Jean-Louis Bourlanges Ensemble ! (Majorité présidentielle) Florian Samiez Divers

Législatives 2022 à Fontenay-aux-Roses : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à Fontenay-aux-Roses seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33% des voix au premier tour à Fontenay-aux-Roses. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 30% et 9% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Fontenay-aux-Roses avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 79% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 21% des votes.