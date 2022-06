Résultat de la législative à Fontenay-en-Parisis : 2e tour en direct

19/06/22 17:30

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Fontenay-en-Parisis sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Fontenay-en-Parisis. En direct 17:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Fontenay-en-Parisis ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faut cependant tenir compte des particularités locales, comme à Fontenay-en-Parisis. Avec 29,36% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Fontenay-en-Parisis le 12 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 25,8% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 19,22% des votes. 13:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Fontenay-en-Parisis Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Dimanche dernier, 52,77% des personnes en âge de participer à une élection à Fontenay-en-Parisis avaient déserté les urnes. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1220 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,34% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,02% au premier tour. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Fontenay-en-Parisis ! Une plage horaire plus longue pour ces législatives Pour ce 2e tour des élections législatives à Fontenay-en-Parisis, l'unique bureau de vote (Mairie de Fontenay En Parisis) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 20 heures, pour commencer à compter les suffrages. Un horaire sensiblement décalé comparé à l'heure de fermeture un peu partout en France. Ce sont deux candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultats des législatives 2022 à Fontenay-en-Parisis - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Fontenay-en-Parisis aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Arnaud Le Gall Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Baptiste Marly Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Fontenay-en-Parisis - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Fontenay-en-Parisis

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fontenay-en-Parisis Arnaud Le Gall (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,13% 25,80% Jean-Baptiste Marly (Ballotage) Rassemblement National 20,39% 29,36% Zivka Park Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,05% 19,22% Anthony Arciero Les Républicains 12,81% 12,46% Sylvain Saragosa Reconquête ! 4,99% 6,05% Jean-Marc Lussot Divers gauche 4,11% 2,67% Sympson Ndala Parti radical de gauche 2,07% 0,89% Mohammed Hakkou Divers gauche 1,73% 0,36% Youcef Itim Ecologistes 1,50% 1,07% Abdelsalem Hitache Divers centre 1,32% 0,36% Danièle Hanryon Divers extrême gauche 0,99% 0,89% Miloud Slamani Divers 0,90% 0,89% Nathan Jaouadi Divers 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Fontenay-en-Parisis Taux de participation 37,86% 47,23% Taux d'abstention 62,14% 52,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 2,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,69% Nombre de votants 26 688 579

Le résultat de la législative à Fontenay-en-Parisis a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 9ème circonscription du Val-d'Oise, les 1226 électeurs de Fontenay-en-Parisis ont penché pour le candidat Rassemblement National. L'issue définitive de la législative à l'échelle de cette circonscription découlera des choix des électeurs des 26 autres communes qui lui sont rattachées. Jean-Baptiste Marly a effectivement réuni 29% des votes dans la commune. Il arrive devant Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Zivka Park (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent dans l'ordre 26% et 19% des suffrages. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de la 9ème circonscription du Val-d'Oise s'élève à 47% (579 votants).

Législatives 2022 à Fontenay-en-Parisis : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Fontenay-en-Parisis (95) seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les administrés de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30,7% des suffrages au premier tour à Fontenay-en-Parisis, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le candidat du parti La France Insoumise et le chef de l'Etat de nouveau en exercice avaient obtenu 27,9% et 18,1% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Fontenay-en-Parisis avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 52,3% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 47,7% des voix.