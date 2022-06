Avec un score de 27,92% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était limitée à Fontenay-en-Parisis. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,28% et 0,93% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 31,13% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Fontenay-en-Parisis.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Fontenay-en-Parisis ?

Les tendances nationales des dernières heures se répercuteront sans doute à Fontenay-en-Parisis au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or Marine Le Pen avait glané la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Fontenay-en-Parisis avec 30,71% des votes, au premier round. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 27,92%, devançant Emmanuel Macron à 18,1% et Éric Zemmour à 8,07%. Néanmoins, en France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%.