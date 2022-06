Résultat de la législative à Fontenay-le-Fleury : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Fontenay-le-Fleury dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fontenay-le-Fleury sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Les sondages d'intentions de vote, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Fontenay-le-Fleury ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Fontenay-le-Fleury au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Or à Fontenay-le-Fleury, Emmanuel Macron glanait la première position de la dernière élection avec 32,83% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,21%, puis, avec 11,78%, Marine Le Pen et enfin, à 8,12%, Éric Zemmour. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Fontenay-le-Fleury ? À Fontenay-le-Fleury, l'un des facteurs forts de ces élections législatives sera sans nul doute le taux d'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 73,5% des électeurs dans la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 78,17% au premier tour, ce qui représentait 6 402 personnes. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à modifier la stratégie de vote des électeurs de Fontenay-le-Fleury. 11:30 - Le score de l'abstention lors des élections législatives, un élément décisif à Fontenay-le-Fleury ? Comment votent ordinairement les habitants de cette agglomération ? Pendant les élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 54,52% au premier tour au sein de Fontenay-le-Fleury. L'abstention était de 46,65% au deuxième round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Deux heures de plus pour faire son devoir à Fontenay-le-Fleury Pour ces nouvelles élections de 2022 à Fontenay-le-Fleury, les 9 bureaux de vote (de Mairie - Salle du Conseil à Groupe Scolaire Messiaen) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 20 heures, pour commencer à compter les bulletins. Un horaire sensiblement décalé comparé à l'heure de fermeture un peu partout en France. Ce sont 11 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Fontenay-le-Fleury

Les élections législatives 2022 auront lieu à Fontenay-le-Fleury comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Olivier Gallant Droite souverainiste Aurélie Piacenza Ensemble ! (Majorité présidentielle) Raouf Maïza Divers Christophe Aubin Ecologistes William Martinet Nouvelle union populaire écologique et sociale Patrick Planque Divers extrême gauche Sophie Chabanet Rassemblement National Aymeric Delefosse Divers Jean-Luc Tramoni Ecologistes Philippe Benassaya Les Républicains Alexandre Arnaud Reconquête !

Législatives 2022 à Fontenay-le-Fleury : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives à Fontenay-le-Fleury ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 33% des voix au premier tour à Fontenay-le-Fleury, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 26% et 12% des suffrages. Le choix des citoyens de Fontenay-le-Fleury était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (73% des votes), cédant par conséquent à Marine Le Pen 27% des voix. Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?