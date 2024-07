Résultat des législatives 2024 à Bois-d'Arcy : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bois-d'Arcy

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bois-d'Arcy révèlent des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des élections législatives. Avec 40% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,5%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,15%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,29% et d'une population immigrée de 14,55% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,2%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bois-d'Arcy, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.