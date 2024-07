Résultat des législatives 2024 à Trappes : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

20:02 - Quel avait été le verdict du scrutin il y a une semaine à Trappes ? A en croire les études diffusées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait gagner entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient préserver une centaine de députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des habitudes locales. Dimanche 30 juin, les habitants de Trappes ont placé en tête William Martinet (Front populaire), qui a engrangé 73,35% des suffrages. Victoria Doucet (Rassemblement National) et Laurent Mazaury (Union des Démocrates et Indépendants) suivaient en récupérant respectivement 13,3% et 9,09% des votants dans la ville. William Martinet était aussi en tête dans la 11ème circonscription des Yvelines dans son ensemble, avec cette fois 43,38%, devant Laurent Mazaury avec 29,25% et Victoria Doucet avec 21,79%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Trappes aux dernières élections Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Trappes, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 62,33%, plus important que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 15 295 personnes en capacité de voter à Trappes avaient en effet pris part à l'élection (soit 39,97%). La participation était de 36,45% lors des européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Trappes ? À Trappes, la participation est incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Trappes s'élevait à 62,33%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 37,04% au premier tour et 39,39% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Trappes ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 58,69% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 71,75% au premier tour, soit 10 291 personnes.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Trappes La démographie et le profil socio-économique de Trappes contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans l'agglomération, 26,57% des résidents sont des enfants, et 13,81% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 268 euros par an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 23,18% et d'une population immigrée de 29,51% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Trappes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,98% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.