Résultat des législatives 2024 à Élancourt : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Élancourt aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

À Élancourt, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Dans l'agglomération, 41% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 17,32% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,88%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 8 356 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,78% et d'une population étrangère de 9,36% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,43% à Élancourt, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.