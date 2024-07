Résultat des législatives 2024 à Saint-Cyr-l'École : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention constitue indéniablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Cyr-l'École a atteint 30,61%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,86% au premier tour et 49,64% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 28,58% des électeurs de la ville. L'abstention était de 23,14% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient potentiellement ramener les citoyens de Saint-Cyr-l'École vers les urnes.

17:29 - Saint-Cyr-l'École et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Cyr-l'École fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 36,51% de cadres supérieurs pour 20 971 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 1 134 entreprises, Saint-Cyr-l'École est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (75,14%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 2 210 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 15,26%, Saint-Cyr-l'École se classe comme un exemple de multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 49,2% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 454,28 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Saint-Cyr-l'École, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.