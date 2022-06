Résultat des législatives à Fontenay-sous-Bois - Election 2022 (94120) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Fontenay-sous-Bois est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Val-de-Marne

Le résultat du premier round de l' élection législative à Fontenay-sous-Bois a été officiellement rendu public par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de bulletins de votes parmi les 33503 habitants de Fontenay-sous-Bois de la 6ème circonscription du Val-de-Marne. May Bouhada a recueilli 47% des suffrages au sein de la ville. Guillaume Gouffier-Cha (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Chaput (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 29% et 7% des suffrages. L'issue définitive de la législative au niveau de cette circonscription électorale dépendra des choix des électeurs des 2 autres communes qui lui sont rattachées. Le taux de participation atteint 50% des habitants habilités à voter dans la commune pour la 6ème circonscription du Val-de-Marne.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fontenay-sous-Bois Guillaume Gouffier-Cha Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,40% 29,20% May Bouhada Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,26% 46,74% Huguette Frieh Union des Démocrates et des Indépendants 6,30% 3,94% Charles Taieb Reconquête ! 6,26% 4,34% Catherine Chaput Rassemblement National 5,49% 6,73% Tony Renault Ecologistes 2,17% 1,97% Xavier Cornet Ecologistes 1,73% 1,60% Aniela Wyporek Ecologistes 1,67% 1,69% Luc Alonso Divers centre 1,33% 0,81% Benoit Willard Régionaliste 0,92% 1,04% Véronique Hunaut Divers extrême gauche 0,61% 0,86% Jothi Bourg Divers 0,45% 0,57% Alexandre Herzog Divers extrême gauche 0,35% 0,44% François Massot Régionaliste 0,04% 0,04% Fabrice Gillet Divers gauche 0,02% 0,04% Participation au scrutin Circonscription Fontenay-sous-Bois Taux de participation 54,72% 50,26% Taux d'abstention 45,28% 49,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38% 0,40% Nombre de votants 44 933 16 838

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fontenay-sous-Bois sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:48 - Quel résultat aux législatives de Fontenay-sous-Bois pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement à Fontenay-sous-Bois. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,38% et 1,68% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 45,32% à Fontenay-sous-Bois pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Fontenay-sous-Bois, des sondages aussi justes ? Les tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance à Fontenay-sous-Bois au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La Nupes a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Avec 36,26% des suffrages, au 1er round à Fontenay-sous-Bois cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 28,06%, devant Marine Le Pen à 8,98% et Yannick Jadot à 7,38%. 14:30 - À Fontenay-sous-Bois, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Fontenay-sous-Bois, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure de détourner les électeurs de Fontenay-sous-Bois (94120) des bureaux de vote. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 31,38% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,76% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation aux élections législatives 2022 à Fontenay-sous-Bois va-t-elle faire pire qu'en 2017 ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Au fil des consultations politiques antérieures, les 52 685 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le taux de participation avait atteint 49,71% au premier tour dans la commune à Fontenay-sous-Bois, contre un taux de participation de 38,25% au tour deux. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus longtemps à Fontenay-sous-Bois pour les législatives Au cas où vous êtes toujours dans le doute concernant les 15 prétendants au 1er tour dans la seule circonscription de Fontenay-sous-Bois, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote seront fermés à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la cité. Le préfet a en effet pris un arrêté pour permettre aux 33361 citoyens d'aller voter 2 heures plus tard dans la commune.

Législatives 2022 à Fontenay-sous-Bois : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Fontenay-sous-Bois (94120) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 36,3% des votes au premier tour à Fontenay-sous-Bois. L'ancien parlementaire européen avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 28,1% et 9,0% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à franchir le barrage du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 79,7% des voix face à Marine Le Pen (20,3%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune élira-t-elle un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ?