Résultat de la législative à Fontoy : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Fontoy dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:31

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Fontoy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Fontoy. En direct 17:31 - À Fontoy, la candidature Rassemblement National en tête Pour le premier round de l'élection législative, dimanche 12 juin, les habitants de Fontoy ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a accumulé 35,37% des voix. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec respectivement 26,04% et 24,65% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - À Fontoy, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 38,66% des électeurs inscrits à Fontoy s'étaient rendus dans l'isoloir. Au fil des dernières années, les 3136 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 30,8% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 29,2% au premier tour. 10:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures pour ces législatives 2022 Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Fontoy et il n'est pas trop tard pour se rendre à l'isoloir lors de ce 2ème volet, puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours sont toujours en lice pour la fin des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Fontoy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Fontoy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Céline Leger Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurent Jacobelli Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Fontoy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Fontoy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fontoy Laurent Jacobelli (Ballotage) Rassemblement National 35,18% 35,37% Céline Leger (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,57% 24,65% Brahim Hammouche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,49% 26,04% Sébastien André Reconquête ! 3,65% 4,95% Raphaëlle Rosa Les Républicains 3,53% 2,88% Claire David Droite souverainiste 1,81% 1,84% Chariya Oum Ecologistes 1,71% 0,58% Annick Jolivet Divers extrême gauche 1,56% 1,96% Anne-Catherine Levecque Divers extrême gauche 1,51% 1,73% Participation au scrutin Circonscription Fontoy Taux de participation 35,64% 38,66% Taux d'abstention 64,36% 61,34% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 2,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,22% Nombre de votants 32 488 890

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Fontoy. Au sein de la 8ème circonscription de la Moselle, les 2302 citoyens de Fontoy ont désigné le représentant Rassemblement National. Le niveau de la participation représente 39% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription de la Moselle, ce qui représente 890 votants. Laurent Jacobelli a collecté 35% des votes dans la commune. En seconde place, Brahim Hammouche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 26% des suffrages. A la troisième position, Céline Leger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 25% des votes. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Fontoy. Les électeurs de 30 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à Fontoy : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Fontoy reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 33,9% des suffrages au premier tour à Fontoy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ex-député européen avaient obtenu 21,9% et 19,8% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Fontoy grâce à 56,9% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 43,1% des voix. Les votants de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ?