12/06/22 22:29

Le résultat des élections législatives 2022 à Fontoy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 8ème circonscription de la Moselle

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Fontoy. La participation s'élève à 39% des habitants habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription (1 412 non-votants). Laurent Jacobelli a rassemblé 35% des voix. En seconde place, Brahim Hammouche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 26% des voix. Quant à elle, Céline Leger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 25% des suffrages. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 8ème circonscription de la Moselle dépendra du vote des électeurs des 30 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fontoy Laurent Jacobelli Rassemblement National 35,18% 35,37% Céline Leger Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,57% 24,65% Brahim Hammouche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,49% 26,04% Sébastien André Reconquête ! 3,65% 4,95% Raphaëlle Rosa Les Républicains 3,53% 2,88% Claire David Droite souverainiste 1,81% 1,84% Chariya Oum Ecologistes 1,71% 0,58% Annick Jolivet Divers extrême gauche 1,56% 1,96% Anne-Catherine Levecque Divers extrême gauche 1,51% 1,73% Participation au scrutin Circonscription Fontoy Taux de participation 35,64% 38,66% Taux d'abstention 64,36% 61,34% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 2,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,22% Nombre de votants 32 488 890

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fontoy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Du côté de la gauche, les 19,79% de Mélenchon à Fontoy observés Les votants de Fontoy avaient concédé 19,79% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er tour de l'élection présidentielle 2022. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,37% et 2% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 25,16% à Fontoy pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Fontoy ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Ces mouvements des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Fontoy ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 21,85% des voix à Fontoy, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait enregistré 33,9% des votes contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,79% (contre 21,95%). 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils surpasser ceux de la présidentielle à Fontoy ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Fontoy ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 312 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 69,2% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 70,8% au premier tour, ce qui représentait 1 637 personnes. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières seraient par exemple susceptibles de relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Fontoy (57650). 11:30 - À Fontoy quel était le score de la participation à Fontoy en 2017 ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 41,45% des personnes aptes à participer à une élection à Fontoy avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 37,15% pour le deuxième tour. 09:30 - Les habitants de Fontoy ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Fontoy et il n'est pas trop tard pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Fontoy : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Fontoy reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 33,9% des suffrages au premier tour à Fontoy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ex-député européen avaient obtenu 21,9% et 19,8% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Fontoy grâce à 56,9% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 43,1% des voix. Les votants de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ?