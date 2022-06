Résultat de la législative à Fosses : en direct

12/06/22 11:12

A l'occasion de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 38% des voix au premier tour à Fosses. Celui qui fut le 3e homme de la dernière présidentielle avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21% et 21% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 59% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 41% des votes. La gauche rassemblée remportera-t-elle la majorité des voix des électeurs de cette commune à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Fosses ( Val-d'Oise ) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.