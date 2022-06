Résultat de la législative à Fourchambault : en direct

En direct

19:22 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de gauche à Fourchambault ? Les inscrits de Fourchambault avaient accordé 19,09% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première manche de la dernière présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,66% et 1,66% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 23,41% à Fourchambault pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Fourchambault ? L'élection présidentielle d'avril, à Fourchambault, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 34,81% des suffrages. A la suite, on trouvait Emmanuel Macron à 22,47%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,09% et Fabien Roussel à 6,31%. Emmanuel Macron terminait à en revanche près de 28% dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des dernières heures changeront peut-être la donne lors des législatives dans la ville dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.

14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Fourchambault ? À Fourchambault, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'étendue de l'abstention. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à tempérer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Fourchambault. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 35,16% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 33,95% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Fourchambault en 2017 ? L'observation des résultats des précédents scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, parmi les 2 874 personnes en âge de voter à Fourchambault, 42,62% avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 37,27% pour le second round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.