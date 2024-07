Résultat des législatives 2024 à Cours-les-Barres (18320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Cours-les-Barres ? L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce 2e tour. Premier indicateur : l'ensemble a récolté un peu plus de 28% des voix au niveau de la France dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,06% des bulletins à Cours-les-Barres. Une somme à comparer néanmoins avec les 27,64% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement séduit à Cours-les-Barres en 2 ans L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 20 points à Cours-les-Barres entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau raid pour le RN à Cours-les-Barres ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il de nouveau gagner à Cours-les-Barres ? Le Rassemblement national réalisait également un joli départ à Cours-les-Barres lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. On retrouvait en effet Thibaut de la Tocnaye en tête au premier tour, avec 31,44% dans la ville. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 51,00%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,00%.

20:05 - Quel score pour le RN ce dimanche soir à Cours-les-Barres ? Au soir du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Cours-les-Barres ont plébiscité Pierre Gentillet (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 51,76% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Loïc Kervran (Majorité présidentielle) et Emma Moreira (Front populaire) avec 25,49% et 17,06% des électeurs. C'est aussi Pierre Gentillet qui arrivait en pôle position dans la 3ème circonscription du Cher dans son ensemble, avec cette fois 43,15%, devant Loïc Kervran avec 31,2% et Emma Moreira avec 17,14%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Cours-les-Barres ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Les données montrent une participation de 72,78% lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Cours-les-Barres, supérieure de 15 points à celle des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 731 personnes habilitées à participer à une élection à Cours-les-Barres s'étaient effectivement rendues aux urnes (soit 57,05%), contre un taux de participation de 61,5% en 2019. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 72,78% de participation lors de la première manche des élections législatives 2024 à Cours-les-Barres Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Cours-les-Barres, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 27,22%. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 734 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,64% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 17,3% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,13% au premier tour. Au second tour, 48,59% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Cours-les-Barres ce soir ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont par exemple capables de ramener les citoyens de Cours-les-Barres dans les bureaux de vote.

17:29 - Les défis socio-économiques de Cours-les-Barres et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des élections législatives à Cours-les-Barres comme dans toute la France. Dotée de 508 logements pour 1 022 habitants, la densité de la commune est de 49 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 32 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 555 foyers fiscaux. Dans le village, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,45% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,54% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 43,45% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 362,23 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Cours-les-Barres, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de la France.