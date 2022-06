Résultat de la législative à Gacé : 2e tour en direct

19/06/22 18:50

Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, sur les 1250 personnes en âge de voter à Gacé, 52,0% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 48,16% pour le second tour. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h.

Dimanche 12 juin 2022 lors du 1er round, les électeurs de Gacé ont plébiscité la candidature Les Républicains qui a accumulé 31,62% des voix. Elle a précédé les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent dans l'ordre 30,55% et 15,81% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 12,61% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée à Gacé. Mais ce score est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,03%, 2,95%, 1,89% et 1,65% il y a deux mois. Le bloc de gauche partait donc avec un potentiel théorique de 18,52% à Gacé pour ces élections légilsatives.

Le résultat du premier round de l' élection législative à Gacé est désormais connu. Au niveau de la 2ème circonscription de l'Orne, les 1187 habitants de Gacé ont pris parti pour la représentante Les Républicains. Véronique Louwagie a ainsi enregistré 32% des votes. Elle coiffe au poteau Alexandre Morel (Rassemblement National) et Amale El Khaledi (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 31% et 16% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 51%, ce qui représente 610 non-votants. Les électeurs des 154 autres communes composant la 2ème circonscription de l'Orne voteront-ils comme ceux de Gacé ?

Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 33% des votes au premier tour à Gacé, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 32% et 12% des votes. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en captant 50% des voix face à Marine Le Pen (50%). Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Gacé (61) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.