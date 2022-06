Résultat des législatives à Gacé - Election 2022 (61230) [PUBLIE]

13/06/22 01:21

Le résultat de la législative 2022 à Gacé a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Gacé, les habitants inscrits dans la 2ème circonscription de l'Orne ont jeté leur dévolu sur la candidature Les Républicains. L'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription atteint 51%. Au niveau de la commune, Véronique Louwagie a collecté 32% des voix. Elle devance Alexandre Morel (Rassemblement National) et Amale El Khaledi (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent respectivement 31% et 16% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Gacé. Les citoyens de 154 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Orne.

Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, 51,84% des personnes en capacité de participer à une élection à Gacé avaient participé à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 48,0% pour le deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.

L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Gacé. L'inflation qui plombe le budget des familles pourrait en effet inciter les habitants de Gacé à rester chez eux. Au deuxième tour de la présidentielle, 72,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,06% au premier tour, c'est-à-dire 868 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

Le président sortant avait obtenu 31,84% des voix à Gacé, à la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national accumulait 32,9% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,03% (contre 21,95%). Les dynamiques nationales des dernières heures modifieront probablement la donne lors des législatives à Gacé dimanche. Et pour rappel, les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.

Dans l'unique bureau de vote de Gacé, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait obtenu 12,03% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,95% et 1,89% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 16,87% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 33% des votes au premier tour à Gacé, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 32% et 12% des votes. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en captant 50% des voix face à Marine Le Pen (50%). Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Gacé (61) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.