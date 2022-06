Résultat de la législative à Gagny : en direct

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gagny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Gagny ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Gagny ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Or Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la première position à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel à Gagny avec 33,42% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 25,82%, surclassant Marine Le Pen à 16,57% et Éric Zemmour à 7,2%. 14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Gagny ? À Gagny, le niveau d'abstention constituera immanquablement un critère fort du scrutin législatif 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 66,8% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 73,41% au premier tour, ce qui représentait 16 054 personnes. La situation géopolitique actuelle est de nature à détourner l'attention des habitants de Gagny de leur devoir civique. 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Gagny ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, 62,53% des personnes en âge de participer à une élection à Gagny avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 54,19% pour le dernier round. 09:30 - Les données clés des élections à Gagny Si vous hésitez encore sur les 11 prétendants au 1er tour dans la seule circonscription de Gagny, prenez votre temps. L'unique bureau de vote ferme à 19 heures pour ces législatives 2022 dans la cité. Une décision de la préfecture offre en effet aux 21870 inscrits d'aller voter une heure plus tard dans la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Gagny

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gagny comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Tête de liste Liste Grégory Tobeilem Divers extrême gauche Sébastien Jolivet Rassemblement National Hugo Guiraudou Divers gauche Corinne Fournier Ecologistes Fatiha Keloua Hachi Nouvelle union populaire écologique et sociale Sylvio Valente Reconquête ! Geoffrey Carvalhinho Les Républicains Franck Zeiger Droite souverainiste Sylvie Charriere Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Christophe Fournier Divers extrême gauche Eddy Cyrilla Ecologistes

Législatives 2022 à Gagny : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Gagny à la mi-juin ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Les habitants de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 33,4% des suffrages au premier tour à Gagny, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et la présidente du RN avaient obtenu 25,8% et 16,6% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été exclu, Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en empochant 67,8% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 32,2% des voix.