Résultat de la législative à Gan : en direct

12/06/22 11:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:11 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Gan Au cas où vous êtes toujours dans le doute concernant les 12 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Gan, il vous reste encore un peu de temps. Les 5 bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Gan

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gan comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste David Habib Divers gauche Fabienne Costedoat-Diu Les Républicains Françoise Le Roux Droite souverainiste Christelle, Huguette, Sarah Charlot Ecologistes Edith Peyre Ecologistes Romane Albanel Reconquête ! Jean-François Baby Nouvelle union populaire écologique et sociale Antoine Missier Divers extrême gauche Karine Bordenave Régionaliste Eric Delteil Divers extrême gauche Eva Pernet Divers Nicolas Cresson Rassemblement National

Législatives 2022 à Gan : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Gan (Pyrénées-Atlantiques) seront incités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure de remporter une majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 27,83% des votes au premier tour à Gan, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien député européen et l'ancienne députée européenne avaient obtenu 19,41% et 17,68% des suffrages. Le choix des citoyens de Gan était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (62,98% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 37,02% des votes.