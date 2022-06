Résultat de la législative à Gannat : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gannat sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - À Gannat, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le RN a dépassé les 19%. Ces mouvements des dernières semaines se répéteront probablement sur les législatives à Gannat dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or à Gannat, Marine Le Pen se hissait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 27,31% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 25,87%, puis, avec 17,5%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,35%, Éric Zemmour. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Gannat L'un des critères clés du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Gannat. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 29,66% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 28,92% au premier tour. La flambée des prix qui pèse sur le budget des foyers français serait susceptible de faire surtout gagner le pourcentage d'abstention à Gannat. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Gannat ? Comment ont voté généralement les habitants de cette commune lors des précédentes consultations politiques ? A l'occasion des élections législatives de 2017, 59,59% des personnes en capacité de voter à Gannat avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 54,93% au second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Gannat Ces élections législatives sont donc lancées ! À Gannat, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 10 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 4225 habitants de Gannat ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Gannat

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gannat comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Jean-Francois Rameau Divers extrême gauche Paul Duché Ecologistes Nicolas Ray Les Républicains Yves-Marie Pendeliau Divers Isabelle Réchard Parti radical de gauche Bénédicte Peyrol Ensemble ! (Majorité présidentielle) Elsa Denferd Nouvelle union populaire écologique et sociale Quentin Julien Rassemblement National Sophie Lacour Reconquête ! Lydie Corbin Droite souverainiste

Législatives 2022 à Gannat : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 27,3% des voix au premier tour à Gannat. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,9% et 17,5% des suffrages. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 51,3% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 48,7% des votes. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Gannat (03800) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains.