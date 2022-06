Résultat de la législative à Garchizy : 2e tour en direct

19/06/22 17:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Garchizy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Garchizy. En direct 17:24 - À Garchizy, la candidature Rassemblement National en tête D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faut cependant tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Garchizy. Avec 35,63% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Garchizy le 12 juin dernier au soir du 1er tour de la législative. Elle a précédé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui ramassent 26,21% et 25,8% des voix. 13:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Garchizy Au cours des élections précédentes, les 3781 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2017, lors des élections législatives, 41,42% des personnes habilitées à participer à une élection à Garchizy s'étaient rendues dans l'isoloir au dernier round, ce qui représentait 1156 votants sur les 2742 personnes inscrites sur les listes électorales. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Pour rappel, au niveau national en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second round contre 44,6% au deuxième tour du scrutin de 2012. 10:30 - Suite et fin des législatives 2022 à Garchizy ce 19 juin ! Si jamais vous tâtonnez encore sur les impétrants finalistes de ce 2e tour dans la seule circonscription de Garchizy, ne paniquez pas. Les bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Garchizy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Garchizy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste Pauline Vigneron Rassemblement National Perrine Goulet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Garchizy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Garchizy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Garchizy Perrine Goulet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,71% 25,80% Pauline Vigneron (Ballotage) Rassemblement National 26,68% 35,63% Leo Coutellec Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,69% 26,21% François Le Metayer Les Républicains 5,13% 3,28% Bryton Verdez Reconquête ! 3,10% 2,87% Charles-Henri Gallois Droite souverainiste 2,33% 2,21% Geneviève Lemoine Divers extrême gauche 2,12% 2,54% Orny Impenge Divers gauche 1,74% 1,23% Michel Peters Divers 0,50% 0,25% Participation au scrutin Circonscription Garchizy Taux de participation 47,73% 46,10% Taux d'abstention 52,27% 53,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,49% 2,92% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 0,87% Nombre de votants 35 631 1 269

Le résultat de la législative à Garchizy est officiel. La candidature Rassemblement National décroche la première place chez les 2753 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de la Nièvre et demeurant à Garchizy. Le niveau de la participation parmi les citoyens inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Nièvre atteint 46% (soit 1 269 votants). Reste à savoir si les habitants des 66 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Garchizy. Pauline Vigneron a accumulé 36% des suffrages. Elle arrive devant Leo Coutellec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Perrine Goulet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent respectivement 26% et 26% des suffrages.

Législatives 2022 à Garchizy : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 34,4% des votes au premier tour à Garchizy. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,9% et 17,1% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Garchizy avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 56,8% des votes, abandonnant donc 43,2% des voix à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Comme partout en France, les 3 781 citoyens de Garchizy (58600) seront invités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ?