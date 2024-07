Résultat des législatives 2024 à Varennes-Vauzelles : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - La participation à Varennes-Vauzelles va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives 2024 ?

Ce 7 juillet, lors du deuxième tour des élections législatives à Varennes-Vauzelles, qu'en est-il de la participation ? Varennes-Vauzelles a atteint une participation de 67,02%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,57% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 76,79% au premier tour, soit 5 371 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,39% au premier tour et 52,37% au second tour. Les populations des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Varennes-Vauzelles ?