Résultat de la législative à Gasny : en direct

12/06/22 11:28

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs votant à Gasny (27) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 39,2% des voix au premier tour à Gasny, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 23,9% et 14,1% des voix. Le choix des citoyens de Gasny était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (60,3% des voix). Emmanuel Macron avait rassemblé 39,7% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois.