Résultat de la législative à Gattières : en direct

17:19 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Gattières ? Les indications nationales des derniers jours s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Gattières au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Lors de la présidentielle, à Gattières, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position de la présidentielle avec 33,45% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,94%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,53% et Éric Zemmour, quatrième avec 11,9%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives 2022 à Gattières À Gattières, l'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,28% au sein de la ville. L'abstention était de 21,04% au premier tour. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Gattières.

11:30 - À Gattières, le score de la participation lors des législatives sera un élément important Au cours des dernières années, les 4 189 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, sur les 3 247 personnes en âge de voter à Gattières, 57,75% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,74% pour le dernier round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.