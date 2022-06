Résultat de la législative à Génissac : 2e tour en direct

Les habitants de Génissac avaient accordé 20,96% de leurs suffrages à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés le dimanche 12 juin, pour la manche initiale des législatives 2022. Mais ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 19,31%, 3,79%, 1,94% et 1,69% en avril. Ce sont donc 26,73% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Génissac.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Génissac ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut néanmoins tenir compte des habitudes des territoires, comme à Génissac. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 34,05% des votes le 12 juin dernier pour le premier round des élections législatives. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à respectivement 29,51% et 20,96% des votes.