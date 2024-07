Résultat des législatives 2024 à Arveyres (33500) – 2e tour [PUBLIE]

L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La question revient avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Premier indicateur : le bloc a glané plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 22,77% des bulletins à Arveyres. Un score en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 18 points à Arveyres

A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera très commenté. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Arveyres entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Il est donc possible, selon les reports de voix, que le RN termine vainqueur à Arveyres ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.