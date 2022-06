Résultat de la législative à Génissac : en direct

À Génissac, l'une des clés de ces législatives 2022 sera indiscutablement la participation. Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,08% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 80,53% au premier tour, c'est-à-dire 1 220 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Les chiffres de l'abstention aux élections législatives, un élément essentiel à Génissac ?

Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq années plus tôt, durant les législatives, 58,49% des personnes aptes à participer à une élection à Génissac avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 53,12% pour le second round.