Résultat des législatives à Gestel : l'élection 2024 en direct

12:05 - Participation à Gestel : que retenir des précédentes élections ?

À Gestel, la participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues des élections législatives. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,93% au premier tour. Au second tour, 51,5% des votants ne se sont pas déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 18,03% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,3% au second tour.