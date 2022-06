Résultat des législatives à Gestel - Election 2022 (56530) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Le résultat du premier round de l' élection législative à Gestel a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de voix auprès des 2295 habitants de Gestel de la 6ème circonscription du Morbihan. Jean-Michel Jacques a obtenu 34% des votes au niveau de la commune. Il ressort devant Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Aurélie Le Goff (Rassemblement National) qui recueillent respectivement 24% et 22% des voix. La participation représente 51% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour la 6ème circonscription du Morbihan (1 123 non-votants). Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 6ème circonscription du Morbihan, 44 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.