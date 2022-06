Résultat de la législative à Gien : en direct

12/06/22 17:11

Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Gien ( Loiret ) seront incités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 27,2% des votes au premier tour à Gien, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 26,5% et 22,3% des suffrages. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en réunissant 54,3% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 45,7% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?